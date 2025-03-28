В Тюменской области из-за смертельного ДТП ограничено движение на федеральной трассе

В Абатском районе Тюменской области ограничено движение на федеральной автодороге Тюмень - Омск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

ДТП произошло сегодня утром. На 361-м километре автодороги Тюмень-Омск большегруз "Вольво", водитель которого не выдержал безопасную дистанцию, въехал в заднюю часть автомобиля "Лада Калина". От удара "Ладу" отбросило на встречную полосу, Произошло столкновение с встречным "КамАЗом". В ДТП погибла пассажирка "Лады", пенсионерка, жительница села Шеверово. Травмы лица получил девятилетний мальчик-пассажир этой же машины.

Трасса была перекрыта. В настоящий момент движение частично восстановлено, осуществляется в реверсивном режиме. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение вручную. Сотрудники Госавтоинспекции пропускают поочередно скопившийся транспорт по одной полосе в двух направлениях на 361-м километре автодороги Тюмень - Омск.

Обстоятельства ДТП выясняются.