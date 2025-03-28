Мэр Екатеринбурга рассказал о возможностях развития образования в условиях демографической ямы

Если в условиях демографического спада сохранить затраты на образование, то появятся новые возможности и ресурсы для строительства школ и детсадов, оборудованных тренажёрными залами и лабораториями университетского типа. Об этом заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов в рамках Уральского образовательного форума "Е-Хаб" .

"Чтобы в детских садах и школах появились тренажёрные залы, конструкторские бюро для маленьких инженеров, а в классах школы были не по 40 человек, а по 20.

Чтобы каждая классная комната была оснащена как институтская лаборатория", – сказал Алексей Орлов.

По его словам, школы, которые строятся в городе в последние годы, действительно оснащены как институтские лаборатории. Он отметил, что за последние 14 лет ни одна школа в Екатеринбурге не была построена по типовому проекту – все учреждения разные.

Он также признал, что демографическая яма – один из главных вызовов, с которыми должна справиться система образования, а развитие детсадов и школ должно планироваться с учётом тенденции изменения численности детского населения города.

Ранее Орлов подчеркнул, что не нужно "бездумно" строить дорогостоящие школы в тех районах, где ожидается снижение численности детей школьного возраста.