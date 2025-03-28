В Югре утвердили льготы для военнослужащих в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях

В Югре утвердили льготы для военнослужащих в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе думы Югры.

Расширение зоны действия закона гарантирует право на поддержку всем участникам СВО, независимо от места их службы.

Также были внесены изменения в закон "О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре", который регулирует внеочередной порядок предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства указанным категориям граждан. Внесены правки и в закон "О регулировании отдельных жилищных отношений", касающиеся предоставления жилых помещений из специализированного жилищного фонда участникам СВО.

Важно отметить, что доходы участников специальной военной операции, а также членов их семей, полученные в связи с участием в специальной военной операции на указанных территориях, не будут учитываться при расчете совокупного дохода каждого члена семьи при решении вопроса о предоставлении таким гражданам жилых помещений на условиях договора социального найма.



Направлено обращение Министру труда и социальной защиты Российской Федерации Антону Котякову с предложением предусмотреть трудоустройство ветеранов боевых действий в общеобразовательные организации на должности преподавателей-организаторов основ безопасности и защиты Родины при наличии у них соответствующего военного образования или опыта службы.



"Принятые изменения направлены на улучшение качества жизни югорчан, и мы продолжаем работать над новыми инициативами для развития нашего региона", – отметил парламентарий.