ВСУ уничтожили газоизмерительную станцию "Суджа"

Киевский режим продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, сообщили в Минобороны России.

По информации министерства, сегодня утром был нанесен двойной удар по газоизмерительной станции "Суджа". В результате произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен.

Утром 28 марта в Саратовской области были сбиты и перехвачены 19 украинских БПЛА, которые пытались атаковать Саратовский нефтеперерабатывающий завод.

Кроме того, 27 марта в Белгородской области был обстрелян филиал "Россетей". В результате произошло отключение электроснабжения потребителей в Шебекинском районе.

Напомним, в Кремле заявляли, что ВС России выполняют приказ после договоренностей о ненанесении ударов по энергообъектам Украины, каких-то иных команд со стороны президента пока не было.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели двухчасовой телефонный разговор. Президент США предложил взаимный отказ сторон конфликтов от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин поддержал инициативу и дал военным соответствующую команду.