"Аэрофлот" не уведомили об ограничении работы аэропортов Таиланда

В "Аэрофлоте" высказались о полётах в/из Таиланда на фоне состоявшегося в Бангкоке землетрясения.

На данный момент авиакомпания не получала официальных уведомлений об ограничении работы аэропортов Бангкока и Пхукета. Рейсы "Аэрофлота" в данные города выполняют по расписанию. Авиакомпания готова принимать оперативные меры по корректировке расписания в случае изменения обстоятельств, с учётом интересов пассажиров и требований безопасности, сообщает пресс-служба перевозчика.

Напомним, в столице Таиланда произошло землетрясение магнитудой 7,7 баллов. Строительные краны ходили ходуном, из бассейнов на крыше вода выливалась на улицы внизу. Жители Бангкока стараются держаться подальше от высоких зданий. В местной больнице пациентов вывели на улицу,. Эпицентр землетрясения находился в Мьянме. Там разрушены сотни домов, спасатели вытаскивают людей из-под завалов. Толчки также ощущались в Бангладеш, Индии, Лаосе и Китае.