Сотни домов разрушены после землетрясения в Мьянме

Спасатели начали вытаскивать людей из-под завалов после землетрясения в Мьянме. Разрушены сотни домов в городах Мандалай и Пегу, пишет MASH.

Спасатели сейчас ищут пропавших.

Стихийное бедствие сегодня настигло всю Мьянму и соседний Таиланд. По данным китайского сейсмологического управления, магнитуда землетрясения составила 7,9. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду в 7,7.

Повторное землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Мьянме спустя 12 минут, сообщило китайское сейсмологическое управление, пишет ТАСС.

Из-за землетрясения обрушился мост через реку Иравади в Мьянме и частично разрушился исторический дворец Мандалай, сообщил портал Myanmar Now.

Много пострадавших поступило в одну из больниц столицы Мьянмы. Толчки также ощущались в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Ранее мы писали, что во время землетрясения в столице Тайланда рухнула строящаяся высотка.