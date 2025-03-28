Мужчина в Крыму хотел поджечь мечеть

В Крыму предотвратили теракт в мечети. Сотрудники ФСБ совместно с представителями МВД задержали 18-летнего жителя. Его подозревают в подготовке к поджогу мечети. Также по данным ведомства, он причастен к нападению и нанесению телесных повреждений гражданам, порче их имущества, поджогам и нанесению экстремистской символики. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Крыму и Севастополю, пишет Лента новостей Крыма.

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"В ходе осмотра его телефона установлено, что он администрирует Telegram-аккаунт и Telegram-канал антироссийской и неонацистской направленности, а также поддерживает связь с лидером террористической организации из Украины, который отрабатывал ему задание по поджогу мечети за тысячу долларов США", - уточнили в УФСБ.

У него дома нашли готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, ножи, перцовые баллончики и краску для нанесения свастики.

По данным управления, общался с главарем террористической организации из Украины, который дал ему задание поджечь мечеть за одну тысячу долларов. Сотрудники ФСБ выяснили, что задержанный передавал местным жителям через тайники коктейли Молотова и другие предметы для совершения преступлений за деньги. Их выплачивали криптовалютой, перечисленной кураторами из СБУ.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта).

Ранее сенатор Андрей Клишас призвал нанести "очень убедительные удары" по украинским неонацистам.

"Попытка превратить территорию России в полигон для диверсионных операций неонацистов должна быть жестко пресечена. Речь идет о защите нашего суверенитета", – заявил он.