Водителей Екатеринбурга вновь ждут ограничения из-за Ураза-Байрам

Водителей Екатеринбурга в очередной раз ждут ограничения движения в связи с праздником Ураза-Байрам. В Госавтоинспекции выступили с заявлением.

Как сообщили Накануне.RU в ГАИ Свердловской области, ради безопасности дорожного движения в это воскресенье, 30 марта, возможны временные ограничения вблизи религиозных учреждений Екатеринбурга:

с 3.00 до 10.00 – мечеть "Соборная", пер. Воронежский, 34;

с 6.00 до 9.00 – молельный дом "Изге калимат", ул. Бажова, 219В, л.Д;

с 6.00 до 9.00 – молельный дом "Изге калимат", ул. Артинская, 25;

с 6.00 до 10.00 – мечеть "Абу-Ханифа", ул. Репина, 42;

с 6.00 до 10.00 – мечеть "Рамазан", ул. Димитрова, 15;

с 6.00 до 10.00 – мусульманский духовно-просветительский центр "Памяти защитников Отечества", ул. Дружининская, 4.

В свердловской Госавтоинспекции призвали всех участников дорожного процесса заранее планировать свои маршруты с учетом возможных ограничений.

Ураза-Байрам – исламский праздник в честь окончания поста в месяц Рамадан. В прошлом году, несмотря на антитеррористические меры, в мечеть "Абу-Ханифа" в Екатеринбурге пришли тысячи мусульман для праздничной молитвы. Для водителей также вводились ограничения.