В Нижневартовске двое полицейских вымогали деньги с мигрантов

В Нижневартовске двое полицейских вымогали деньги с мигрантов за непривлечение к административной ответственности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Их обвиняют в получении взятки, превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и мелком взяточничестве. Сообщается, что в 2023 и 2024 году обвиняемые получили незаконные денежные вознаграждения от трех иностранцев за непривлечение к административной ответственности.

Зная, что один из мигрантов нарушил режим пребывания в РФ и подлежит административному выдворению за ее пределы, обвиняемые путем вымогательства получили от него взятку в размере 100 тыс. руб. и не приняли мер по привлечению мигранта к ответственности. Так же, путем вымогательства, ими были получены 6000 и 3000 рублей от двух других лиц, нарушивших режим пребывания на территории России.

Выявлено шесть фактов фальсификации обвиняемыми доказательств по делам об административных правонарушениях, что повлекло неправомерное привлечение шести лиц к административной ответственности. Одному из фигурантов также инкриминируется хищение огнестрельного оружия, которое было изъято у гражданина в рамках производства по административному правонарушению.

Преступная деятельность обвиняемых была выявлена в 2024 году ОРЧ СБ УМВД России по ХМАО-Югре и органами прокуратуры. Сейчас полицейские уже уволены.

По уголовному делу следователем собраны достаточные доказательства. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.