28 Марта 2025
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Общество Вологодская область
Фото: vologda-oblast.ru

Георгий Филимонов сообщил, что на Вологодчине открыто 26 бесплатных пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных

Во всех комплексных центрах социального обслуживания населения Вологодской области начали работать пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных детей.

"Здесь можно совершенно бесплатно взять во временное пользование вещи для малышей – специалисты покажут, расскажут и подберут все необходимое. Первые детские товары, которые мы закупили, уже начали поступать в пункты проката региона. Обратиться за помощью могут одинокие родители, а также молодые, студенческие и многодетные семьи, которые воспитывают ребенка в возрасте до одного года"», – отметил Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Эти центры появились в регионе благодаря реализации нового нацпроекта «Семья», который инициировал Владимир Путин.

Напомним, в рамках деятельности центров любая семья может передать предметы для малышей, которые уже больше не нужны – коляски, детские автокресла, ходунки, шезлонги-качалки, кроватки, пеленальные столики, стульчики для кормления, ванночку для купания и другие вещи в хорошем состоянии. Исключение составляет одежда и мягкий инвентарь – одеяла, подушки и прочее, что специалисты порекомендуют передать непосредственно в нуждающиеся семьи.

Севастополь, дети, коляска, ребенок, семья(2014)|Фото: Накануне.RU

Пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных работают во всех муниципальных образованиях Вологодской области.

Их местоположение, номера телефонов и график работы указаны на сайте

«Поддержка семей с детьми находится в периметре особого внимания Правительства Вологодской области. По нацпроекту «Семья» для молодых семей региона, в которых родится третий или последующий ребенок, предоставляем 300 тысяч рублей. Еще целый ряд стимулирующих мер поддержки мы разработали по нашей флагманской демографической программе «Семья – оплот Русского Севера», – отметил Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2024)|Фото: telegram-канал Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова / t.me/filimonov_official

В рамках программы  500 тысяч рублей однократно могут получить нуждающиеся в жилых помещениях семьи, где третий ребенок или последующие дети родились не раньше 1 января 2024 года – выплата предоставляется после достижения ребенком полутора лет. Поддержка на четвертного и последующих детей составляет 150 тысяч рублей. Женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 25 лет, единовременно положено 100 тысяч рублей, а для одного из родителей-студентов – компенсация стоимости обучения до 91 тысяч рублей в год.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

Отдельное внимание в регионе уделяют работе врачей с женщинами по сохранению беременности: 5 тысяч рублей получат доктора за каждую сохраненную жизнь и 25 тысяч рублей – при рождении ребенка. Помимо прочего, на Вологодчине отремонтируют медучреждения и приобретут новое медицинское оборудование, откроются Центры молодого родителя на базе женских консультаций, продолжится финансирование бесплатных процедур ЭКО за счет средств областного бюджета и многое другое.

Теги: георгий филимонов, социальные центры, нацпроект, демография, центры социального обслуживания


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