Очередное заседание Тульской областной Думы прошло с насыщенной повесткой

Повестка очередного заседания Тульской областной Думы была насыщенной - принято шесть законов, заслушан отчет руководства регионального Управления МВД России об итогах оперативно-служебной деятельности в 2024 году.

Перед депутатами с докладом выступил врио заместителя начальника Управления – начальник полиции, подполковник полиции Андрей Прохошин. Он сообщил, что в минувшем году особое внимание в деятельности регионального главка было уделено борьбе с преступлениями, которые совершают с использованием современных информационных технологий. Андрей Прохошин отметил сложность раскрытия таких правонарушений, так как они носят межрегиональный, а зачастую и межгосударственный характер. Как правило, их организаторы находятся за пределами России. Но полицейские Тульской области продолжают совершенствовать методику раскрытия, направляют свои усилия на выявление и разрушение преступной инфраструктуры в том числе в области.

"Тема острая и важная", – отметил председатель областной Думы Андрей Дубровский.

Спикер тульского парламента напомнил, что Президент Владимир Путин дал поручение правительству страны совместно с ФСБ и МВД разработать дополнительные меры по блокировке телефонных звонков с территорий Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях, а также организовать работу по формированию комплекса соответствующих мер по защите прав и законных интересов граждан России от преступных посягательств, которые злоумышленники совершают с использованием информационных технологий. Государственная Дума уже приняла закон, направленный на защиту граждан от кибермошенничества, единогласно.

"Органами правопорядка за минувший год раскрыто более тысячи преступлений в этой сфере, возмещены значительные суммы ущерба. Выявляется нелегальная инфраструктура. Тем самым пресекается возможность дальнейшей деятельности злоумышленников. Мы услышали сегодня, что совершенствуются механизмы взаимодействия силовых структур, прокуратуры, что также повышает эффективность общей работы. Прошу вас, уважаемые депутаты, продолжить информирование по этим вопросам в ходе встреч с избирателями, личных приемов, других зарекомендовавших себя форм работы с гражданами. Ведь победить это зло можно только совместными усилиями", – сказал Андрей Дубровский.

Председатель Тульской областной Думы поблагодарил правоохранителей за службу и пожелал им успехов в их нелегкой службе.

Также сегодня депутаты Тульской областной Думы одобрили корректировку закона «О реализации государственной семейной и демографической политики в Тульской области». Прежняя редакция предполагала, что единовременная выплата назначается и выплачивается при рождении и регистрации ребенка на территории региона после 31 декабря 2022 года.

Принятые депутатами корректировки дают возможность этот вид социальной поддержки получить одному из родителей, если ребенок появился на свет после 31 декабря 2024 года,причем, независимо от места рождения при условии государственной регистрации рождения на территории Тульской области.

"Считаю, что это очень важный шаг, ведь по самым разным причинам женщина может родить ребенка в медицинском учреждении не по месту жительства. Раньше такие мамы не могли получить единовременную выплату. Теперь сохраняется только условие регистрации ребенка в Тульской области", – прокомментировала решение председатель комитета областной Думы по социальной политике Ольга Слюсарева.

Отметим, в бюджете Тульской области на 2025 год на реализацию этой меры поддержки семей предусмотрено свыше 206,2 млн. рублей.

Также были внесены изменения в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области». Этот региональный закон был приведен в соответствие с федеральным законодательством, согласно которому субъекты Российской Федерации наделены полномочиями по установлению требований к размещению и обустройству сезонных залов обслуживания посетителей, в которых производится продажа алкогольной продукции в рамках оказании услуг общественного питания, а также порядка выдачи документа, подтверждающего соответствие сезонного зала указанным требованиям.

Председатель комитета областной Думы по экономической политике и финансам Галина Алешина пояснила, что теперь региональное правительство области наделено этими полномочиями.

"Установлены требования к размещению и обустройству сезонных залов обслуживания посетителей для розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. В том числе наличие в собственности либо на ином законном основании земельного участка, на котором размещается сезонный зал, функционирование его с 15 апреля по 15 октября включительно, недопущение выкладки в сезонном зале предлагаемой к реализации алкогольной продукции, размещения оборудования, предназначенного для розлива алкогольной продукции в потребительскую тару, функционирования после окончании времени работы объекта общественного питания", – рассказала Галина Алешина.

В завершение заседания председатель регионального парламента Андрей Дубровский вручил заслуженным тулякам награды Тульской областной Думы.