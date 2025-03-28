Высотка рухнула во время землетрясения в Бангкоке

Строящаяся высотка рухнула во время землетрясения в Бангкоке. Столб пыли от неё видно из разных точек города. Видео опубликовал Telegram-канал MASH. Количество пострадавших неизвестно.

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В столице Тайланда произошло землетрясение магнитудой 7,7 баллов, строительные краны ходили ходуном, из бассейнов на крыше вода выливалась на улицы внизу.

Как пишет SHOT, российских туристов экстренно эвакуируют из отелей. Они рассказали, что сильные толчки ощущались около пяти минут, "здания ходили ходуном". Туристы выбегали на улицу в чём были.

"Стою у холодильника, качаюсь вместе с ним. Думаю, рано вроде умирать. Потом слышу, люди побежали по коридору. Понял, что землетрясение и надо бежать", — рассказал турист.

Людей просят найти укрытие и не приближаться к высоткам. Метро в городе не работает.

В российское посольство никто из россиян за помощью пока не обратился.