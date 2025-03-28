28 Марта 2025
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Ивановской области ввели льготы для молодых и многодетных семей

Ивановская областная Дума приняла пакет из шести законопроектов, внесенных губернатором Станиславом Воскресенским и направленных на расширение поддержки многодетных и молодых семей.

Отныне будет предоставляться 50%-я компенсация стоимости очного обучения в колледжах и вузах области на одного ребенка из многодетной семьи. Также будет бесплатное горячее питание детям 5-11 классов из многодетных семей. Беременным студенткам будут выплачивать 100 тысяч рублей. Всем беременным женщинам будут ежемесячно выплачивать по 1000 рублей взамен существовавшей ранее единовременной выплате на питание.

Также введена компенсация стоимости найма жилого помещения молодой семье с детьми, где возраст родителей - до 35 лет: 50% - при рождении первого ребенка и 75% - при рождении второго и последующих детей. Молодые родители, проживающие в малом населенном пункте (до 100 тысяч жителей), при рождении третьего или последующего ребенка будут получать единовременную выплату 300 тысяч рублей.

На странице губернатора в соцсети "ВКонтакте" люди в основном выражают недовольство возрастным условием для родителей - до 35 лет.

Ивановская область является одним из самых быстро вымирающих регионов России. В 2024 году там родились 6,2 тыс. детей, умерли почти 15 тыс. человек.


Теги: льготы, многодетные, семья, родители


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