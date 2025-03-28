Главреда "Вечерних ведомостей" Постникова снова задержали за посты в Telegram

Главного редактора "Вечерних ведомостей" Владислава Постникова снова задержали. Об этом Накануне.RU сообщил адвокат Георгий Краснов.

По его словам, Постникова взяли под стражу на выходе из спецприемника в Нижнем Тагиле. Сейчас его везут в Екатеринбург для составления очередного протокола по 20.3 КоАП РФ за публикации в Telegram-канале. Адвокат отметил, что ни о каких новых постах речь не идет - обвинения предъявляют по тем, которые были опубликованы несколько лет назад.

Суд состоится сегодня после обеда в Академическом районном суде Екатеринбурга.

Ранее суд отправил главреда "Вечерних ведомостей" под арест за "Пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами". Речь идет о посте в Telegram-канале Постникова, опубликованном в 2021 году.

14 марта он вышел из под ареста, но в этот же день был арестован из-за двух постов, опубликованных в 2020 и 2021 годах в его личном Telegram-канале, в которых была обнаружена демонстрация запрещенной символики.