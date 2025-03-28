Югорские старшеклассники стали финалистами турнира "Умножая таланты"

В число финалистов турнира "Умножая таланты" вошли девять школьников из Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом Накануне.RU сообщили организаторы интеллектуальных соревнований.

Финал состоится в апреле в Северной столице и соберет победителей региональных этапов из ХМАО, ЯНАО, Омской, Томской, Тюменской, Оренбургской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Призеры смогут получить до 10 дополнительных баллов при поступлении в ведущие вузы страны, среди которых Санкт-Петербургские государственный и политехнический университеты, Высшая школа экономики, МИРЭА, ОмГТУ, Тюменский госуниверситет, Томский политех.

Турнир "Умножая таланты" – один из крупнейших в стране образовательных проектов для старшеклассников. Компания "Газпром нефть" проводит его с 2015 года по программе социальных инвестиций "Родные города". Как отмечает директор программы Ярина Сугакова, эти состязания погружают школьников в реальные производственные задачи, стирая границы между теорией и практикой и дают возможность вместе с экспертами-нефтяниками искать ответы на непростые отраслевые вызовы.

"Такой формат знакомит ребят с различными направлениями в индустрии, позволяет почувствовать себя в роли перспективного исследователя или инженера, определиться с будущей профессией и уверенно начать карьеру уже со школьной скамьи", – прокомментировала Сугакова.

Региональный этап турнира в Югре проводится при поддержке "Газпромнефть-Хантоса". В этом году он, по словам гендиректора предприятия Дмитрия Колупаева, вновь показал, как много в округе талантливых ребят.

"Наша компания прилагает много усилий для выявления старшеклассников, которые связывают свое будущее с нефтегазовой отраслью. Мы готовы помогать им в выборе профессии, привлекая экспертов, предоставляя возможности для прохождения производственной практики, и в дальнейшем пригласить их на работу", – рассказал он.