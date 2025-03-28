40% женщин, идущих на ЭКО, старше 40 лет

40% женщин, идущих на ЭКО, старше 40 лет. Необходимо установить количество попыток забеременеть таким образом для возрастных женщин, заявила в Совете Федерации директор Института репродуктивной медицины Татьяна Назаренко.

Специалист подчеркнула, что возраст неумолим, как бы женщины ни молодились. После 40 лет вероятность беременности резко снижается, а риск осложнений - повышается. Так, у женщин до 35 лет вероятность беременности на одну попытку составляет 40-45%, а вот старше 40 лет - всего 10%. При этом частота репродуктивных потерь (выкидыши и т.п.) — 45%. Это не случайность. С возрастом ухудшается качество яйцеклеток. Недаром почти во всех странах мира возраст для проведения ЭКО ограничен 40-43 годами, потому что страховые компании не хотят платить за заведомо неэффективные мероприятия.

Назаренко предлагает прямо не запрещать возрастным женщинам ЭКО, чтобы не вызвать социальное недовольство, но ограничить число попыток двумя-тремя в зависимости от состояния организма. Сейчас же приходят женщины в возрасте 50-60 лет и хотят забеременеть. Отказать им нельзя, ибо такого закона нет, который бы это запрещал. Но беременность в таких случаях почти всегда протекает тяжело.

Некоторые эксперты видят в ЭКО один из путей преодоления демографической катастрофы. Однако доля детей, рожденных после ЭКО, составляет сейчас менее 3%. Указываются и серьезные социальные проблемы, а также этические. Женщины часто просто откладывают рождение детей на потом, а "потом" - это возраст, когда беременность и роды зачастую становятся проблемными. Средний возраст женщин, идущих на ЭКО, составляет уже 40 лет.

Доктор медицинских наук, гинеколог-эндокринолог профессор Ирина Филатова отмечает, что сейчас ЭКО популяризируют и по коммерческим причинам. Так, если женщина год не беременеет, то ее подчас направляют на ЭКО. Это совершенно необоснованно с медицинской точки зрения и объясняется какими-то финансовыми интересами, считает она. При этом процедура ЭКО имеет свои последствия, но о них говорят мало. Еще на стадии предподготовки женщина в больших дозах принимает препараты. Это может приводить к проблемам со щитовидной железой, изменению метаболизма, резкому изменению веса. При заборе яйцеклеток случаются травмы: мочевого пузыря, кишечника, сосудов. Она отметила, что 30-40% попыток ЭКО неудачные, и многие женщины делают ЭКО несколько раз. Иногда это даже приводит к расстройствам психики. Также не отслеживается здоровье людей, рожденных после ЭКО.

По статистике, беременность после ЭКО наступает только в 32% случаев. Что делают с остальными эмбрионами? Это огромная нравственно-этическая проблема, считает РПЦ. При ЭКО специально заготавливают несколько эмбрионов, а затем отбирают только "качественные", остальные же уничтожают или используют для экспериментов, что является прообразом отбора "качественных" людей и уничтожением "лишних". А проверка эмбрионов перед переносом в утробу женщины на предмет хромосомных аномалий или генетических дефектов (так называемая преимплантационная диагностика) является фактически селекцией людей на "перспективных" и "негодных". Церковь стоит на позиции, что жизнь человека начинается с момента его зачатия, и в этом смысле данные возражения не лишены оснований.

Пока же проблема ЭКО в контексте соответствия традиционным духовно-нравственным ценностям государством не поднимается.