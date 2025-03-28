Двух туристов эвакуировали с перевала в Магаданской области

Сотрудники МЧС России сегодня рано утром эвакуировали двух туристов с перевала в Магаданской области. Зарегистрированная группа из 6 туристов попала под лавину на высоте 2 000 метров 27 марта, сообщает Telegram-канал МЧС.

Вертолет Ми-8 со спасателями смог приземлиться только в пяти километрах от места происшествия. Трое спасателей шли это расстояние в снегоступах.

Одновременно на помощь вылетел вертолет "Авиация Колымы" со специалистами медицины катастроф на борту. Из ближайшего населенного пункта приехали специалисты на трех снегоходах.

Выживших туристов нашли в пять утра. При неблагоприятной погоде спасатели спускали туристов на носилках к подножию горы. Там их ждали врачи

Всего к операции по спасению туристов были привлечены 40 сотрудников и 14 единиц техники.

Накануне стало известно, что четыре туриста погибли, еще один пострадал при сходе лавины в Магаданской области.

Туристическая группа попала под сход снежной массы на перевале "Дядя Ваня", в 30 километрах от поселка Синегорье.