В Екатеринбурге три автобуса изменят маршруты из-за репетиций парада к 80-летию Победы

В Екатеринбурге несколько автобусов изменят свои маршруты из-за репетиций парада в честь 80-летия Победы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 и 29 апреля будут изменены схемы движения трех автобусных маршрутов по нескольким участкам улиц Дорожной и 2-й Новосибирской. В эти дни с 9:00 до 14:00 автобусы будут ездить так:

№81 "17 Мехколонна – Авангард". Маршрут укорочен до остановки "Окраинная". Путь следования: Окраинная – Дорожная – Военная – Титова – 8 Марта – проспект Ленина – Карла Либкнехта – Шевченко – Советская – Сулимова – Данилы Зверева.

№77 "Ритейл Парк (Солнечный) – Высоцкого". Путь следования: Нескучная – Любви – Золотистый бульвар – Чемпионов – Лучистая – 2-я Новосибирская – Окружная – Селькоровская – Титова – 8 Марта – Шварца – Белинского – Малышева – Высоцкого.

№53 "Ритейл Парк (Солнечный) – Автовокзал". Путь следования: Нескучная – Лучистая – 2-я Новосибирская – Окружная – Селькоровская – Титова – Ферганская – Агрономическая – Военная – Московская – Щорса – 8 Марта – Циолковского.

Напомним, в некоторые дни апреля в связи с репетицией парада Победы в Екатеринбурге будут перекрывать движение на шести улицах города.