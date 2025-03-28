Неизвлекаемыми минами минируют ВСУ леса в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дистанционно минируют кременские леса Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам ВСУ минируют местность противопехотными и противотанковыми минами, в том числе, натовского производства.

Эксперт отметил, что хаотичными ударами противник уничтожает лес, образуя "проплешины", чтобы увеличить обзор для вражеских беспилотников, а также затруднить перемещение войск РФ.

"Следует отметить, что параллельно противник дистанционно минирует местность неизвлекаемыми противопехотными и противотанковыми минами, в том числе производства стран НАТО", - сообщил Марочко.

Накануне сообщалось, что украинская группировка при бегстве из населенного пункта Викторовка к северу от Суджи.подорвалась на собственном минном поле. Об этом рассказал и.о. начальника инженерной службы полка "Юг" с позывным Пегас, пишет ТАСС.

По его словам, группировку составляли колесная и гусеничная техника вместе с экипажами и десантом.