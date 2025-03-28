28 Марта 2025
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Общество Свердловская область Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Жителя Тюмени обвиняют в связи со спецслужбами Украины

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Тюмени по ст. 275 УК РФ "Государственная измена". Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, орган, расследовавший уголовное дело, находится на территории Среднего Урала, хотя преступление и совершалось в Тюменской области.

По версии следствия, в январе обвиняемый сам связался с ГУР МОУ и предложил свою помощь Украине, направленную против безопасности Российской Федерации. В том же месяце он направил представителю спецслужб Украины сведения об учебных заведениях Минобороны РФ, фрагмент карты с адресом воинской части, рукописными пометками и с пояснениями о местонахождении контрольно-пропускных пунктов и камер видеонаблюдения. Фактически, обвиняемый передал спецслужбам Украины сведения, которые могут быть использованы против Войск национальной гвардии Российской Федерации.

Более того, по заданию вражеских спецслужб, тюменец еще несколько дней снимал на видео парковку воинской части и прилегающую к ограждению часть территории. Указанные материалы он отправил украинским кураторам, получив за свои действия вознаграждение.

Уголовное дело направлено в Тюменский областной суд для рассмотрения по существу.

Теги: Тюмень, Украина, госизмена


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