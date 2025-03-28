В Киеве пришли в ужас от нового соглашения с США по ресурсам

Новый вариант соглашения с США по ресурсам - это кошмар для Украины, заявил депутат Рады Ярослав Железняк, который ознакомился с 58-страничным текстом, который ему дали в киевском правительстве.

По его словам, текст держится в секрете от людей, и неудивительно. Потому что соглашение идет вразрез с интересами Украины. Там идет речь обо всех полезных ископаемых, причем как о новых, так и об уже разрабатываемых месторождениях. А управлять фондом будут пять человек, из которых три от США с полным правом вето. То есть американцы возьмут под контроль все украинские ресурсы.

"Добычей могут заниматься как государственные, так и частные компании. Деньги сразу конвертируются в иностранную валюту. Средства фонда выводятся за границу. Если по какой-то причине с нашей стороны что-то не выполнено – доплачиваем", - написал Железняк.

Причина - американская помощь с 2022 года, за которую Киев должен расплачиваться. А США будут решать судьбу всех новых инфраструктурных проектов и иметь право вето на продажу ресурсов другим странам. При этом никаких гарантий безопасности Украине нет.

Характерно, что Зеленский накануне заявил, что не видел нового соглашения о недрах. Американцы постоянно вносят в текст изменения.

Как пишет Financial Times, украинские чиновники очень недовольны новыми, еще более кабальными условиями. Они считают ее грабежом. Сделка вряд ли будет подписана в ближайшее время, несмотря на заявление министра финансов США Скотта Бессента.

Bloomberg также пишет, что США получат полый контроль над недрами Украины. Это означает "беспрецедентное расширение экономического влияния США в крупнейшей по площади стране Европы" (после возвращения Крыма и четырех регионов в Россию Украина перестала быть таковой. - прим. Накануне.RU). Украина должна отчислять в фонд 50% доходов от всех новых проектов. США же будут иметь право на всю прибыль плюс 4% годовых до тех пор, пока не решат, что Украина вернула долг.

По итогам переговоров 11 марта в официальном коммюнике, опубликованном на сайте Зеленского, сообщалось, что США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение по минеральным ресурсам.