Поджигателей машин отправили в СИЗО во Владивостоке

Двух исполнителей и организатора поджога 22 машин арестовали во Владивостоке, сообщает Telegram-канал прокуратуры Приморского края.

Организатор поджога пообещал расплатиться с мужчинами наркотиками. По данным прокуратуры Приморского края, один из них облил машину горючей жидкостью, другой – поджег ее. Все трое пробудут под арестом 1 месяц и 26 дней.

Как уточнили в ведомстве, организатор поджога решил помочь своему знакомому в возврате долга. Он подыскал исполнителя, который вместе с другом 24 марта на стоянке около жилого дома поджег автомобиль должника. Полностью свою вину мужчина не признал.

22 машины сгорели полностью. Возбуждено уголовное дело по статье 167 ("Умышленное уничтожение имущества") УК РФ.