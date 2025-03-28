В Екатеринбурге сгорел крупный автосервис

Сегодня ранним утром в Екатеринбурге сгорел автосервис, располагающийся по улице 8 Марта. Площадь пожара составила 80 кв.м. Полностью уничтожены 14 транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, в пожаре были уничтожены: четыре автомобиля, восемь мотоциклов, один квадроцикл и один снегоход. Помимо этого, были повреждены: кузов автомобиля "Kia Sportage", оборудование, запчасти и внутренняя отделка на 1-м этаже и оконные рамы на 2-м этаже здания автосервиса.

С борьбе с пожаром были задействованы 8 единиц техники и 31 человек личного состава. Локализовать огонь удалось в 06.12, ликвидировать открытое горение в 06.33, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 08.00.

О причинах возгорания пока не сообщается.

"Для своевременного обнаружения возгорания рекомендуем оборудовать производственные помещения автономными пожарными извещателями. Для ликвидации пожара на начальной стадии необходимо иметь огнетушитель и бочку с водой. В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно: сообщить о случившемся в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону "101" или на единый телефон вызова экстренных служб - "112"; постараться безопасно покинуть опасную зону", - добавили в МЧС.