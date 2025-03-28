Госдума просит ФАС проверить объективность цен после падения курса доллара

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился к главе ФАС Максиму Шаскольскому с просьбой проверить объективность ценообразования товаров после падения курса доллара.

По его словам, эксперты и рядовые потребители считают, что математическая логика не действует в отношении одних и тех же групп товаров (как продовольственных, так и непродовольственных) при последовательном значительном ослаблении, а затем столь же существенном укреплении курса рубля. Депутат указал, что в первом случае цены заметно растут, во втором, в лучшем случае остаются на прежнем высоком уровне без тенденции к снижению, а во многих сферах и вовсе продолжают рост.

"В свою очередь, несоответствие этих ожиданий реальной ситуации и продолжающемуся росту цен на фоне отсутствия публичных официальных объяснений вызывает обоснованное социальное напряжение", — сообщил парламентарий.

Он просит службу взять под контроль механизмы ценообразования на базовые категории продуктов и товаров отечественных производителей в условиях колебания валютного курса, сообщают "Известия".

Укрепление рубля не является стабильным и может быть подвержено колебаниям, связанным с изменениями в международной политике. Прогнозы по курсу остаются неопределенными, что обусловлено высокой волатильностью и отсутствием четкой финансовой политики.