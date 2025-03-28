Путин предложил обсудить введение на Украине временного управления

Глава государства Владимир Путин предложил обсудить с Вашингтоном, странами Европы, а также партнерами и друзьями России возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН.

По его словам, это позволило бы провести на Украине выборы и привести к власти дееспособное и пользующееся доверием граждан правительство. С ним Москва могла бы начать переговоры о мирном договоре и подписывать документы. Сейчас, по словам президента, России непонятно, с кем ей что-то подписывать, так как завтра придут другие руководители.

"Но это один из вариантов, и такая практика в работе ООН имеется", — указал Путин.

Отмечается, что так как органы власти в стране незаконны, это может привести к тому, что фактически руководить страной начнут "неонацистские формирования", сообщает ТАСС.

Ранее президент прокомментировал возможность переговоров с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Путин отметил, что у Зеленского нет права что-либо подписывать.