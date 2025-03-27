В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после ДТП с пешеходами на Технической

После ДТП в районе перекрёстка улицы Технической и Теплоходного проезда в Екатеринбурге, где пострадали пешеходы, возбуждено уголовное дело по статье УК "Нарушение правил дорожного движения". Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Напомним, авария произошла сегодня около 17.00. По предварительным данным, два автомобиля столкнулись, из-за чего один из них отбросило на тротуар, где находились пешеходы. Пострадали несколько человек, в том числе двое детей. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователи выясняют все обстоятельства инцидента: проводятся допросы, назначаются экспертизы, выполняются иные процессуальные действия.