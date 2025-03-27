В День Росгвардии губернатор Астраханской области вручил награды военнослужащим

Медали Жукова, «За заслуги перед Астраханской областью» и благодарственные письма глава региона Игорь Бабушкин вручил росгвардейцам за высокие достижения в служебно-боевой деятельности. Губернатор Астраханской области отметил, что ежедневно они борются с преступностью, терроризмом и экстремизмом, охраняют и защищают важные объекты, контролируют оборот оружия.

«Росгвардейцы демонстрируют высочайший уровень подготовки и боевого мастерства, действуют чётко и профессионально в любых ситуациях. Доказательство тому — более 120 государственных наград, которых удостоены наши астраханцы», — отметил Игорь Бабушкин.

В рамках торжественной церемонии начальник управления Росгвардии по Астраханской области полковник полиции Андрей Кука вручил отличившимся офицерам погоны к очередным специальным званиям, а воспитанникам подшефного военно-патриотического движения «Гвардейская смена» – почётные грамоты.