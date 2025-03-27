27 Марта 2025
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Общество Костромская область
Фото: adm44.ru

Глава Костромской области поздравил земляков с праздником Феодоровской иконы Божией Матери

Всех костромичей с праздником Феодоровской иконы Божией Матери поздравил губернатор Сергей Ситников.

«Сердцу моему любимые земляки и гости нашего города! Я сердечно поздравляю вас с днём нашей главной святыни – Чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери. Праздник на Костромской земле всегда очень светлый, всегда необыкновенный. Это день, когда все мы обращаем к Богоматери свои мысли, взоры и чувства. Икона великая. Икона русских царей, которая почитается ещё и как икона Российской государственности. Под её сенью сегодня желаю всем нам здравия, благополучия и победного мира», - сказал глава региона.

(2025)|Фото: adm44.ru

Празднования, посвященные чудотворному образу, начались с Божественной литургии. Богослужение возглавил митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт.

(2025)|Фото: adm44.ru

(2025)|Фото: adm44.ru

Напомним, чудотворная Феодоровская икона Божией Матери является главной святыней и покровительницей Костромской области. Явление Феодоровской иконы в Костроме князю Василию Ярославичу, младшему брату святого Александра Невского, совершилось в конце 50-х – начале 60-х годов XIII столетия. С тех пор святой образ Пресвятой Богородицы всегда защищал жителей костромской земли. Праздник Феодоровской иконы Божией Матери - один из главных в жизни каждого православного костромича.

(2025)|Фото: adm44.ru

Сам храмовый комплекс Костромского кремля был воссоздан на средства известного российского мецената Виктора Тырышкина при личной поддержке губернатора Костромской области Сергея Ситникова. После освящения возрожденного Богоявленского собора чудотворная Феодоровская икона Божией Матери вернулась на историческое место.

(2025)|Фото: adm44.ru

Теги: сергей ситников, феодоровская икона божие матери, святыня


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