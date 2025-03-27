Мастера газового хозяйства задержали по делу о взрыве в доме в Махачкале

По делу о взрыве в многоквартирном доме в Махачкале задержан мастер ремонтно-эксплуатационной службы газового хозяйства. Об этом сообщает СУ СКР по Дагестану.

По информации ведомства, мужчина задержан "по причине бездействия и неисполнения должностных обязанностей, что привело к указанной ситуации и причинению вреда здоровью местным жителям".

25 марта из-за утечки газа произошел взрыв в многоэтажке на улице Гапцахской в Махачкале. По данным минздрава Дагестана, пострадали четыре человека. Из дома были эвакуированы 150 человек. В результате взрыва повреждения получили около 50 автомобилей. Кроме того, выбито более тысячи окон в 8 многоквартирных домах. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В администрации Махачкалы сообщали, что жилой дом, в котором произошел взрыв, входил в реестр незаконно возведенных. Жильцы получили право собственности на свои квартиры в 2021 году решением Ленинского районного суда.