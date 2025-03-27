Четыре москвича погибли при сходе лавины в Магаданской области

Четыре туриста погибли, еще один пострадал при сходе лавины в Магаданской области, сообщили в МЧС России.

Туристическая группа из шести человек попала под сход снежной массы на перевале "Дядя Ваня", в 30 километрах от поселка Синегорье. По предварительным данным, четыре человека погибли, один получил травмы, еще один не пострадал.

Сейчас вертолет МЧС России эвакуирует туристов. Туда отправились восемь спасателей.

Как сообщает Первый русский, по данным из государственных агентств, руководитель группы получил вывих. По предварительным сведениям, среди участников группы были туристы из Москвы.

17 марта россиянка погибла при сходе лавины в Казахстане. Это произошло в районе горнолыжного курорта Шымбулак вблизи Алма-Аты. Как сообщили ТАСС в МЧС республики, лыжники катались в неположенном месте и сами спровоцировали сход снега.