Белоярскую АЭС проверили на готовность к весеннему паводку

Гидротехнические сооружения Белоярской АЭС готовы к весеннему паводку. Об этом Накануне.RU сообщили в управлении коммуникаций БАЭС.

На атомной станции завершилась проверка готовности к весеннему половодью. Комиссия под руководством главного инженера Белоярской АЭС Юрия Носова проверила готовность гидроузла и других гидротехнических сооружений к бесперебойной работе. Эксперты пришли к выводу, что предстоящий паводок не повлияет на безопасность ни самого предприятия, ни близлежащих населенных пунктов.

По итогам проверки был подписан акт предпаводкового осмотра, подтверждающий готовность гидротехнических сооружений БАЭС к работе во время паводка. По прогнозам синоптиков, половодье ожидается в середине апреля.

Ранее уральский полпред Артем Жога призывал уделить особое внимание ситуации с паводками.