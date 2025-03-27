В Нижневартовске на случай паводка развернуто 10 ПВР

Власти Нижневартовска готовятся к эвакуации населения в случае угрозы паводка.

Как сообщает NEFT, уровень воды в реках региона значительно поднимется, вскрытие льда ожидается раньше обычных сроков — в конце апреля или начале мая. Глава города Дмитрий Кощенко провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором обсудили подготовку к весеннему паводку. Директор управления по делам ГО и ЧС Вадим Татаренков сообщает, что предварительный прогноз предполагает уровень половодья в пределах 862–907 см, тогда как в прошлом году пик составил 981 см. Более точные данные будут известны в апреле.

На данный момент установлено, что в зонах возможного подтопления проживают 2087 человек, включая 408 детей. К работе привлечены 180 человек, 80 единиц техники и 12 плавсредств. Для эвакуированных предусмотрено 10 ПВР с горячим питанием и всем необходимым. В случае затяжного ЧС людей смогут разместить в гостиницах. На эти меры в бюджете города заложено почти 30 млн руб.