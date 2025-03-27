В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после гибели рабочего на промышленном складе на Черняховского

Жителя Екатеринбурга обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, которое привело к гибели человека. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного СКР, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ.

Трагедия произошла утром 24 марта текущего года. По версии следствия, находясь на промышленном складе по улице Черняховского в городе, обвиняемый нарушил правила безопасности при ведении работы и причинил по неосторожности смерть другому рабочему. Какие именно работы проводились на объекте - неизвестно.

Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас допрашиваются свидетели, назначена экспертиза, анализируется интересующая следствие документация о проведении инструктажа по технике безопасности, изучаются иные интересующие следствие документы.