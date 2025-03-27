Минпрос составил список фильмов для детей

Минпросвещения РФ составило список отечественных кинофильмов и мультфильмов, рекомендованных к семейному просмотру, а также для образовательных организаций в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования.

Фильмы разделены на группы: для 1-4, 5-7, 8-9 и 10-11 классов. В списке много широко известных фильмов, но есть и малоизвестные. Преимущественно фильмы советские, современных сравнительно немного.

В ведомстве пояснили, что список составлен в соответствии с Планом мероприятий по реализации в 2024–2026 гг. Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Список будет регулярно дополняться. При этом некоторые фильмы не совсем соответствуют рекомендуемому возрасту. Например, "Каникулы Петрова и Васечкина" рекомендовали для 5-7 классов, а "Александр Невский" - для старших классов.

