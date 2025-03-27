Более 1000 участников СВО подали заявки на участие в проекте "Боевой кадровый резерв Тюменской области"

Более 1000 участников СВО подали заявки на участие в проекте "Боевой кадровый резерв Тюменской области". До конца регистрации осталось три дня, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Заполнить анкету можно на сайте проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" или на одной из площадок в муниципалитетах и городах региона до 30 марта.

Спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО, депутат Тюменской областной думы, член Общественного совета проекта Николай Савченко отметил, что сейчас будет формироваться группа из числа участников специальной военной операции, которые будут проходить профессиональную переподготовку, чтобы доработать их управленческие компетенции и их знания в области права и юридических норм.

"Прорабатывается возможность их участия в законотворческой инициативе, направленной, конечно, на поддержку членов семей и самих участников СВО, и вовлечение их в мирную деятельность, созидание, где непосредственно их опыт будет чрезвычайно востребован и пригодится", - говорится в сообщении.

1 апреля начнут подводить итоги регистрации. С 11 по 13 апреля пройдет тестирование для прошедших в следующий этап участников.