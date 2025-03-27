27 Марта 2025
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Фото: ТАСС/Семен Майстерман, Степан Губский

Новый атомный ледокол "Якутия" начнет свою работу на СМП в апреле

Новый атомный ледокол "Якутия" начнет свою работу на Северном морском пути (СМП) в первые дни апреля. Об этом рассказал гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, пишут Известия.
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Он выдвинется из Санкт-Петербурга в самый сложный период ледовой обстановки.

"1–2 апреля "Якутия" двинется из Санкт-Петербурга и в самый сложный период ледовой обстановки встанет в строй, чтобы поддержать наши проекты", — сказал Лихачев на полях Международного арктического форума "Арктика — территория диалога".

Ледокол "Якутия" входит в состав "Атомфлота".

Российский флаг на судне подняли в январе. В составе атомного флота РФ находится восемь ледоколов. К 2030 году он должен увеличиться до 17. Лихачев заявил, что России нужно это, чтобы соответствовать новым вызовам.

В декабре сообщалось, что Минвостокразвития РФ стремится в ближайшей перспективе обеспечить стабильную круглогодичную навигацию на всем протяжении Северного морского пути (СМП). Это необходимо для выполнения задач по кратному наращиванию грузоперевозок в акватории арктических морей, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Однако в настоящее время остается крайне актуальной проблема строительства новых судов — ледоколов и арктических танкеров, да и СПГ-проекты, которые должны были обеспечить львиную долю загрузки, оказались на грани остановки.

Теги: ледокол, якутия, росатом


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