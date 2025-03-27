С детского сада в Тюменской области взыскали 150 тысяч рублей за ребенка, которого ударили стулом

В Голышманово с детского сада №4 "Елочка" взыскали компенсацию морального вреда за травму воспитанника.

Как сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, 4 октября 2024 года воспитатель с детьми зашли с прогулки и находились в раздевалке. В этот момент один из детей ударил другого ребенка по голове детским стульчиком. Ребенок получил оскольчатый вдавленный перелом лобной области справа, субарахноидальное кровоизлияние правой лобной доли головного мозга, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании 200 000 рублей. Суд частично удовлетворил исковые требования прокурора и взыскал с детского сада в пользу несовершеннолетнего в лице его законного представителя М. компенсацию в размере 150 000 рублей.

Решение не вступило в законную силу.