27 Марта 2025
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80-летие Победы Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В думе Тюмени обсудили подготовку 130 мероприятий в рамках празднования 80-летия Победы

В Тюмени на XV заседании городской думы депутаты провели обсуждение хода подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Доклад на заседании Городской Думы сделала заместитель Главы администрации города Тюмени Дина Горковец. Она сообщила, что разработан план из ста тридцати мероприятий, который планируется провести в рамках юбилейной даты. В него входят присвоение 23 ветеранам Великой Отечественной войны звания почётных граждан Тюмени, обновление различных памятных знаков, акция «Бессмертный полк» и многие другие.

(2025)|Фото: Накануне.RU

Информация породила живое обсуждение депутатским корпусом. Народные избранники задавали массу различных вопросов.

(2025)|Фото: Накануне.RU

По словам председателя Тюменской городской Думы Светланы Ивановой, в Тюмени много внимание уделяют социально-экономическим условиям жизни ветеранов и их семей.

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

"И самое главное – мы вновь выйдем на шествие «Бессмертного полка». Для нас это особенно важно, потому что родина этого мероприятия – Тюмень. Важно передать память о поколении, которое дало нам право жить", - отметила Светлана Иванова.

(2025)|Фото: Накануне.RU

Мэр Тюмени Максим Афанасьев подчеркнул: "Мы проведём чемпионат России по аккордеону и баяну. Можно будет услышать песни военных лет, присоединиться к их исполнению. Также более 500 гиревиков поучаствуют в акции, символизирующей силу нашего народа и российского оружия. 9 мая в течение 9 минут спортсмены будут поднимать гири весом 8-32 кг".

Как рассказал Максим Афанасьев журналистам - с 1 по10 мая на улице Республики в Тюмени будут работать аудиоинформаторы, которые помогут горожанам и гостям Тюмени узнать, где и как пройдёт шествие «Бессмертного полка», получить информацию о славной историю города трудовой доблести Тюмени.

Теги: светлана иванова, тюменская дума, депутаты


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