С начала года более 170 вологжанок обратились за единовременной выплатой при рождении первого ребенка

Новая мера поддержки вологодским семьям с детьми осуществляется с начала 2025 года в регионе. Речь о выплатах при рождении первого ребенка в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года включительно.

Напомним, в конце 2024 года Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов анонсировал запуск демографической программы «Семья – оплот Русского Севера».

"Работаем над повышением рождаемости в регионе, стремимся улучшить качество жизни семей с детьми. Подготовили комплекс мер и направили соответствующее финансирование. Создаём условия, в которых каждая семья чувствует поддержку. Делаем всё, чтобы родительство в Вологодской области было радостью, а многодетные семьи стали нормой", – подчеркнул глава Вологодчины.

Подать заявление о назначении выплаты можно в МФЦ или в филиале Центра социальных выплат по месту жительства.

«Единовременная выплата при рождении первого ребенка у женщины в возрасте до 25 лет включительно входит в губернаторскую программу «Семья – оплот Русского Севера» и национальный проект «Семья». Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей. За ее получением обратились уже 174 вологжанки», – сообщил заместитель Губернатора Александр Ершов.

По всем вопросам предоставления единовременной выплаты вологжане могут обратиться в филиал Центра социальных выплат по месту жительства или по телефону контакт-центра 8-8172-23-99-70.

С информацией о всех мерах поддержки семей с детьми можно ознакомиться на портале Правительства области в разделе «Меры поддержки семей Вологодчины».