27 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

Бесплатный проезд для животных из приютов могут ввести в России

Бесплатный проезд с животными из приюта могут ввести на всех видах транспорта в России. Как пишет SHOT, с такой инициативой к министру транспорта РФ Роману Старовойту обратились депутаты из "Новых людей" Георгий Арапов и Ярослав Самылин.
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По их мнению, это замотивирует людей чаще забирать кошек и собак из приютов домой.

"Реализация указанной меры не повлечет дополнительных расходов бюджетных средств, повысит привлекательность взятия животных из приютов и создаст прецедент для принятия аналогичных мер поддержки граждан", — сказано в обращении.

Сейчас в России не хватает более 670 приютов для бездомных животных. Из-за этого в некоторых регионах их усыпляют.

Telegram-канал отмечает, что в прошлом году бездомных кошек и собак брали в два раза чаще, чем в 2022 году.

Сейчас билет на поезд для животного стоит до 5 тысяч рублей, на самолет — от 2 тысяч. Цена зависит от размеров животного. Некоторые российские компании уже проводят аналогичные акции по поддержке бездомных животных.

Накануне председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин предложил ввести обязательное чипирование домашних животных. Несколько предложений по борьбе с нападениями животных на людей разработали после анализа ситуации. По данным СК, в России число нападений собак на людей увеличилось с 78 случаев в 2022 году до 408 в 2024-м.

Теги: проезд, животное, приют, самолет, поезд


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