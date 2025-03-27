Умер ведущий передач "Царь горы" и "Хочу все знать" Веселкин

Скончался заслуженный артист России, режиссер и теле- и радиоведущий Алексей Веселкин. Об этом сообщили в Российском государственном академическом молодежном театре (РАМТ).

О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно.

Веселкин в течение длительного времени боролся с раком крови. Ему было 63 года.

Веселкин был принят в труппу РАМТа в 1983 году сразу после окончания Театрального училища им. Щукина. За 42 года в театре он сыграл почти 60 ролей. С начала 1980-х годов активно работал на телевидении. Вел программы "Царь горы", "До 16 и старше", "Хочу все знать" и другие.

В 2012 году Веселкин был уволен с радиостанции "Маяк" после скандального эфира о больных муковисцидозом.