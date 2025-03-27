27 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

Минпрос напоминает: травля детей чревата "уголовкой"

Минпросвещения РФ подготовило методическую памятку для школьников, родителей и учителей по противодействию противоправному поведению в учебных заведениях. Материалы будут направлены во все регионы России для использования в работе школ и других образовательных учреждений.
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Прежде всего имеется в виду травля. Психологически она проявляется через насмешки, обзывания, клички, придирки, угрозы, отмечается в памятке. Информационно - через дезинформацию, сплетни, доносительство, клевету, бойкот. Материально - через порчу личных вещей, мелкие кражи рэкет, вымогательство, причинение вреда здоровью. Травля осуществляется и через интернет. Впрочем, все это известно.

За травлю законом об образовании предусмотрены меры дисциплинарной ответственности. Это могут быть замечание, выговор и даже отчисление. По КоАП есть административная ответственность: штраф до 5 тыс. рублей (с 16 лет) за оскорбление, до 10 тыс. рублей (с 16 лет) за оскорбление в сети. А за побои может быть административный штраф в размере от 5 до 30 тыс. рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов (с 16 лет). За доведение до самоубийства, побои, истязания, клевету, вымогательства и другие преступления предусмотрена и уголовная ответственность (с 14-16 лет).

Минтруд напоминает что при травле может быть поставлен вопрос об ответственности родителей и работников образовательной организации.

"Уважение друг к другу, поддержание добрых отношений – самый главный способ противодействовать травле (буллингу)", – заключили в ведомстве.

Проблема травли в школах достигал масштабов большой беды, признают эксперты. Что с этим делать, толком никто не знает. Косвенно об этом говорит и памятка Минпроса, которая лишь напоминает пункты из законодательства. Причины травли детей коренятся в нездоровых взаимоотношениях между школьниками, уверен генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Две трети россиян (64%) считают главной причиной травли в сети плохое воспитание детей.

Теги: травля, школа


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