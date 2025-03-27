Тюменская и Нижегородская области обменяются опытом поддержки инвесторов

Тюменская и Нижегородская области обменяются опытом поддержки инвесторов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Сегодня в Тюмени работает делегация Нижегородской области во главе с заместителем губернатора региона Андреем Саносяном. В деловой программе - посещение индустриального парка "Боровский", завода "Стеклотех", встреча с представителями бизнес-сообщества региона и муниципальными инвестиционными уполномоченными.

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов и генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Партнерство будет направлено на развитие предпринимательства, инвестиционного и инновационного потенциала Тюменской и Нижегородской областей через обмен информацией, проведение совместных мероприятий и создание благоприятного инвестиционного климата в регионах.

В Тюмени выстроена работа по поддержке инвесторов. В частности, в регионе действует фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" сопровождает инвестиционные проекты, инициируемые и реализуемые на территории Тюменской области, по принципу "Одного окна". Это комплексная поддержка вашего инвестиционного проекта на всех стадиях, от идеи до реализации