На четырёхдневную рабочую неделю перейдет ростовская компания "Ростсельмаш"

На четырёхдневную рабочую неделю перейдет в апреле ростовский производитель сельскохозяйственной техники "Ростсельмаш". Об этом рассказал совладелец предприятия Константин Бабкин, пишет Donnews.

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По его словам, сейчас завод производит примерно в три раза меньше комбайнов и тракторов, чем год назад.

Пока что "четырехдневка" вводится временно, но возможно, что в дальнейшем такой режим работы продлят. Главная задача руководства - сохранить коллектив.

"Тем более, объективные предпосылки для такого падения в сельском хозяйстве отсутствуют: погодных катаклизмов нет, в продовольствии нуждается мировой рынок", - отметил Бабкин.

Он отмечал, что на заводе стоит нераспроданным полугодовой запас тракторов и комбайнов.

Бабкин отметил, что причиной резкого снижения производства и продаж стали отсутствие ожидаемой господдержки, снижение спроса, пошлины на экспорт зерна, высокие ставки по кредитам и повышение цен на сырьё.

По его словам, "Ростсельмаш" получает субсидий намного меньше, чем другие крупные предприятия. А сельские жители стали покупать технику намного реже, чем раньше.

Отметим, что в феврале этого года "Ростсельмаш" перешёл на работу в одну смену. В 2019 году завод приостанавливал работу на два месяца. В целом, в 2024 году "Ростсельмаш" снизил производство на 30%.