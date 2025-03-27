В МИД сообщили о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию

В Москве готовятся к визиту лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает ТАСС.

По его словам, также ведется диалог о визите министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Пхеньян "для продолжения стратегического диалога с нашими корейскими друзьями".

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын может посетить Россию в первой половине года. Южнокорейские СМИ предполагают, что визит может состояться в мае и будет приурочен к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.