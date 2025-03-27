В Каменске-Уральском остановили 17-летнего пьяного водителя

В Каменске-Уральском сотрудники полиции остановили автомобиль, за рулем которого оказался 17-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба полиции, инцидент произошел накануне, когда патрульные, дежурившие на улице Лермонтова, заметили странное поведение автомобиля марки ВАЗ 21140. У подростка за рулем была невнятная речь и сильный запах алкоголя, а освидетельствование только подтвердило наличие 0,255 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Оказалось, что автомобиль зарегистрирован на старшую сестру несовершеннолетнего. Она временно передала ключи своему другу, имевшему водительские права, однако посреди поездки ее младший брат решил сам сесть за руль. На место сотрудники МВД вызвали законного представителя подростка и уже в его присутствии, а также понятых, отстранили парня от управления транспортным средством. В отношении него составлен протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения и без прав. Машину же переместили на спецстоянку.

Помимо этого, был составлен протокол за передачу управления машиной нетрезвому лицу в отношении друга брата и сестры. За это ему грозит штраф в размере 45 тыс. рублей и лишения водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.