Первичная заболеваемость наркоманией в Тюменской области снизилась на 5,8%

На 16% снизилось в Тюменской области по итогам 2024 года количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Об этом сообщил глава региона Александр Моор на заседании областной Антинаркотической комиссии, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В Тюменской области в 2024 году из незаконного оборота изъяли 152,8 кг синтетических наркотиков, задержали 20 межрегиональных наркокурьеров, выявили 213 интернет-ресурсов, с помощью которых рекламировались и распространялись запрещенные препараты. В регионе прошло более 2,4 тыс. профилактических мероприятий, охват составил 93 тыс. человек. На базе образовательных учреждений прошло 480 родительских собраний.

Было отмечено, что меры, принимаемые властями и правоохранителями Тюменской области, показывают результаты. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, первичная заболеваемость наркоманией снизилась на 5,8% и составила 9,7 на 100 тыс. населения. Количество отравлений наркотиками и психотропными веществами уменьшилось на 16,3 %, отравления с летальным исходом - на 23,4 %., отметила директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

"Борьба с наркоманией и наркопреступностью остается одной из важнейших задач власти и общества. Для этого необходимо развивать налаженное в регионе межведомственное взаимодействие", – подчеркнул Александр Моор.