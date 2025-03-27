27 Марта 2025
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Политика Калужская область
Фото: duma.kaluga.ru

Дума Калуги заслушала отчет городского управления МВД

Накануне на заседании Городской Думы был рассмотрен отчет об итогах оперативно-служебной деятельности управления Министерства внутренних дел России по городу Калуге за 2024 год и задачах на 2025 год.

Заместитель начальника УМВД России по городу Калуге Денис Асеенков представил депутатам информацию о криминальной ситуации в городе, раскрываемости преступлений, профилактике правонарушений, работе по обеспечению безопасности дорожного движения.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

Депутаты обратили внимание на проблему нехватки участковых, а также на необходимость активизации усилий по борьбе с дистанционным мошенничеством и проведению разъяснительной работы с жителями пожилого возраста.

Первый зампредседателя Гордумы Александр Иванов затронул вопрос деятельности т.н. «наливаек». Несмотря на то, что широко известное кафе «Градус» прекратило работу, некоторые заведения такого формата продолжают отравлять жизнь калужанам, от которых депутатский корпус получает массу жалоб.

Сотрудники УМВД примут участие в ночных рейдах, организовать которые планирует управление экономики и имущественных отношений.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

«Благодарю весь личный состав городской полиции за добросовестную службу, обеспечение безопасности и правопорядка в Калуге. Управлением ведётся масштабная работа по борьбе с различными криминальными проявлениями, одной из важнейших задач в этом году станет обеспечение безопасности избирательной компании, которая пройдёт осенью», – подвел итоги обсуждения Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Теги: дума калуги, юрий моисеев, депутаты, заседание думы


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