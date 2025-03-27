Депутаты Верхней Пышмы приняли отставку главы города

Депутаты уральского города Верхняя Пышма приняли отставку главы городского округа Ивана Соломина. Об этом Накануне.RU сообщили в городской администрации.

Исполняющей обязанности мэра назначена Марина Ряжкина. Как отметили в администрации, Соломин продолжит работу на благо Верхней Пышмы, но уже в другом статусе. Что это за статус, там не уточнили.

О том, что в Верхней Пышме сменится мэр, ранее объявил депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов. А накануне в регионе случилась смена губернатора – вместо Евгения Куйвашева Средний Урал возглавил Денис Паслер.