Свалов: В Верхней Пышме сменится мэр

Глава Верхней Пышмы Иван Соломин может уйти в отставку. Об этом в своих социальных сетях сообщил депутат законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов.

"Есть интересные тенденции и в моем округе. Сменится не только губернатор Свердловской области, но и глава Верхней Пышмы", - написал Свалов.

В следующем предложении он упомянул совместную продуктивную работу со спикером думы Иваном Зерновым. Предполагается, что именно он может занять место градоначальника.

Напомним, что Иван Соломин занимает пост главы Верхней Пышмы с 2017 года.